15 febbraio 2019- 00:15 Libri: Gamberale presenta con Littizzetto a Torino 'L'isola dell'abbandono'

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Un romanzo coraggioso sulla perdita, il dolore più profondo con cui tutti, prima o poi, devono fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per ritrovarci e capire finalmente chi siamo. È 'L’isola dell’abbandono' (Feltrinelli) di Chiara Gamberale, che sarà presentato al Circolo dei Lettori di Torino venerdì 22 febbraio alle 18 con Luciana Littizzetto e le letture di Fausto Sciarappa. Nel libro la scrittrice, dialogando con il mito sull’abbandono più famoso della storia dell’umanità (quello di Arianna abbandonata da Teseo), mette il lettore a tu per tu con il miracolo e la violenza della vita.Pare che l’espressione 'piantare in asso' si debba a Teseo che, uscito dal labirinto grazie all’aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull’isola di Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull’isola di Naxos, l’inquieta e misteriosa protagonista del nuovo romanzo di Chiara Gamberale sente l’urgenza di tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che doveva essere una vacanza, è stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato amore, e sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di metterla a contatto con parti di sé che non conosceva e con la sfida più estrema per una persona come lei, quella di rinunciare alla fuga. E restare.