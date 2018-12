18 dicembre 2018- 20:39 Libri: 'Il tempo che non vola', al Senato le poesie di Massimo Perrino

Roma, (AdnKronos) - "Momenti di gioia e di riflessione, sorrisi e lacrime, spensieratezza e malinconia", in altri termini, "la capacità di cogliere l'alto e il basso delle cose". Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha presentato così la raccolta di poesie napoletane 'Il tempo che non vola', opera del giornalista Massimo Perrino, da vent'anni impegnato nell'ufficio stampa di Forza Italia di palazzo Madama e da ultimo nello staff della comunicazione della stessa Casellati.Del resto, ha sottolineato ancora il presidente del Senato, "la napoletanità è proprio questo, la capacità unica di tenere insieme l'alto e il basso, di entrare nel vivo dei sentimenti e di regalare emozioni uniche". Tutto ciò trasmesso da Perrino, "uomo colto e sensibile, una volta si sarebbe detto un uomo di altri tempi", con "ironia, delicatezza e sensibilità". Caratteristiche che emergono non a caso nella poesia scritta contro la violenza sulle donne, "contro quegli uomini che si ritengono dei re ed invece in realtà valgono zero". Versi in cui un uomo riesce a scrivere "con intensità su un tema così delicato", tanto da decidere di devolvere il ricavato dei diritti d'autore all'Associazione Edena, che si occupa delle vittime del femminicidio, a partire dagli orfani.