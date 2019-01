30 gennaio 2019- 15:04 Libri: presidente librai Confcommercio, Salone Torino patrimonio fondamentale

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - L’Ali Confcommercio partecipa, insieme agli altri attori della filiera e alle Istituzioni del Piemonte, agli incontri del Circolo dei Lettori per l’organizzazione del Salone di Torino 2019. Per il presidente dei librai di Confcommercio, Paolo Ambrosini, la promozione del libro, della lettura e della cultura passa attraverso il Salone e il Circolo dei Lettori: "Ali -afferma - ritiene il Salone Internazionale del Libro di Torino un patrimonio fondamentale per editori, librai, lettori, cittadini, che nasce nel capoluogo piemontese ma rappresenta il libro e il mondo che lo circonda a livello sia nazionale che internazionale. Siamo convinti che i librai italiani potranno continuare a fornire un contributo di idee importante per sviluppare iniziative e sinergie comuni con le Istituzioni e con tutte le organizzazioni che compongono il settore editoriale-librario".