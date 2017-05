#LIFEWITHMS, SETTIMANA DI INFO ED EVENTI SULLA SCLEROSI MULTIPLA

24 maggio 2017- 18:41

Roma, 24 mag. (AdnKronos Salute) - Dalla ricerca ai diritti: insieme per cambiare la realtà della sclerosi multipla. Si accendono i riflettori della Settimana nazionale della sclerosi multipla, principale appuntamento con l’informazione sulla malattia promosso da Aism - Associazione italiana sclerosi multipla con la sua Fondazione (Fism) e in programma dal 27 maggio al 4 giugno. Il clou sarà il 31 maggio, Giornata mondiale della malattia: 70 Paesi del mondo saranno idealmente connessi grazie alla campagna #LifewithMS. Vivere con la malattia può essere difficile, perché ogni giorno arrivano nuove sfide che chiedono nuove soluzioni. La campagna mondiale sarà molto social e chiunque potrà condividere messaggi e raccontare come si convive con la sclerosi multipla, quali siano i sintomi visibili e invisibili e le difficoltà con cui 3 milioni di persone riescono a conquistarsi ogni giorno una vita di qualità. I video-messaggi della campagna saranno postati su YouTube, Instagram, Facebook o Twitter e riportati sul sito del World MS Day (https://worldmsday.org). In tutto il mondo le Associazioni sclerosi multipla riunite nel Msif, la Federazione internazionale della sclerosi multipla, presenteranno i Principi internazionali della qualità di vita. La sclerosi multipla, ricordano i promotori dell'iniziativa, è la prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. Colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. Le persone con Sm sono 3 milioni nel mondo, 600 mila in Europa e 114 mila solo in Italia. Sabato 27 e domenica 28 maggio la XVIII Settimana nazionale della sclerosi multipla parte con 'Le Erbe Aromatiche di Aism' in oltre 400 piazze italiane sabato 27 e domenica 28 maggio (http://www.aism.it/aromatiche). I fondi raccolti nelle piazze con le erbe aromatiche verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica (l'iniziativa è sostenuta con il contributo di Simmenthal). Ma saranno tanti gli eventi informativi e di sensibilizzazione organizzati sul territorio dalle 100 Sezioni provinciali Aism: in tante città italiane numerosi Convegni territoriali presenteranno il Barometro della sclerosi multipla; verranno presentate le novità della ricerca e verranno fatti gli aggiornamenti sulle terapie farmacologiche disponibili e in arrivo. 'Insieme cambiamo la realtà della Sclerosi multipla', è poi il titolo del convegno nazionale che Aism terrà dal 29 al 31 maggio. Il 29 e 30 maggio, presso l’Hotel A.Roma Lifestyle in via Giorgio Zoega, i principali ricercatori sulla malattia, 200 esperti provenienti da tutta Italia e dal mondo, faranno il punto sullo stato della ricerca e sul futuro. Il 31 maggio, Giornata mondiale della Sm, presso il Centro Roma Eventi – Piazza di Spagna, ci sarà invece l’occasione per presentare alle istituzioni i Principi internazionali della Qualità di Vita che Aism ha contribuito a definire e il Barometro della sclerosi multipla 2017. Concluderà la giornata una tavola rotonda dedicata al Registro italiano sclerosi multipla avviato nel 2015.