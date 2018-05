8 maggio 2018- 11:18 Liguria: da Mps e Italia Comfidi plafond di 15 mln per pmi

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Banca Monte dei Paschi di Siena e Italia Comfidi rafforzano il legame storico per rivitalizzare l’economia ligure e sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese associate. Con questo obiettivo la banca senese e la società consortile di Confesercenti hanno predisposto un plafond da 15 milioni di euro rivolto agli imprenditori locali, siglando una convenzione per facilitare l’accesso al credito e favorire la concessione di finanziamenti. Un’iniziativa concreta, si legge in una nota, che rappresenta un volano importante a sostegno della crescita dell’economia della Liguria. Banca Mps e Italia Comfidi "vogliono essere oggi più che mai un punto di riferimento per la concessione di finanziamenti garantiti, necessari per affrontare le difficoltà delle imprese e consolidare i segnali di ripresa, contribuendo a indirizzare forme di credito verso gli investimenti"."La Liguria è un territorio su cui stiamo investendo - ha commentato Moreno Sonnini, general manager dell’area territoriale Nord Ovest di Banca Monte dei Paschi di Siena – e vogliamo farlo al fianco delle Pmi che sono il cuore di questa regione e il motore per la ripresa dell’economia reale. È un territorio ricco di risorse e di grandi potenzialità che possono trovare uno sbocco se supportate adeguatamente. Per questo motivo con Italia Comfidi abbiamo voluto dedicare uno specifico plafond aperto a tutte le imprese regionali per incentivare gli investimenti, con l’assistenza e la consulenza costante della nostra rete di filiali".