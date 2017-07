LINDT & SPRüNGLI: IN PRIMI 6 MESI VENDITE IN CRESCITA A 1,5 MLD FRANCHI

25 luglio 2017- 08:39

Roma, 25 lug. (AdnKronos/ats) - Risultati positivi per il produttore svizzero di cioccolato Lindt & Sprüngli nei primi sei mesi del 2017. L'utile netto è cresciuto del 5,7% su base annua a 76,3 milioni di franchi. Le vendite sono invece incrementate del 3,1% a 1,5 miliardi. L'ebit è aumentato del 6,7% a 105,0 milioni di franchi, si legge in un comunicato del gruppo, dove viene sottolineato che i risultati sono stati raggiunti in un contesto che rimane difficile. Note positive arrivano sopratutto dal comparto Europa, dove è stato registrato un giro d'affari di 759,8 milioni di franchi, pari ad un aumento del 6% su base annua. Sul mercato Nafta (che comprende Usa, Canada e Messico) le vendite sono arrivate invece a 558,1 milioni, con un calo del 3%. Per la seconda metà del 2017, Lindt & Sprüngli si aspetta un'accelerazione della crescita del giro d'affari, che a fine anno potrebbe comunque essere inferiore a quella registrata nel 2016, in particolare a causa dell'attuale situazione sul mercato americano.