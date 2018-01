LINDT & SPRüNGLI: VENDITE RECORD IN 2017, PRIMA VOLTA SOPRA 4 MLD

16 gennaio 2018- 08:38

Roma, 16 gen. (AdnKronos/ats) - Il produttore svizzero di cioccolato Lindt & Sprüngli ha realizzato l'anno scorso, per la prima volta nella sua storia, un giro d'affari superiore ai 4 miliardi di franchi: cresciute del 4,8%, le vendite si sono infatti attestate a 4,1 miliardi di franchi. Le fluttuazioni monetarie, in particolare il rafforzamento dell'euro, hanno influito positivamente sui risultati consolidati, indica una nota del gruppo zurighese.La crescita organica del 3,7% resta da parte sua inferiore agli obiettivi a medio termine a causa dello sviluppo meno dinamico delle attività in America, la sola regione che non registra una progressione, precisa la nota. La direzione ha indicato che la crescita del margine operativo dovrebbe iscriversi nel 2017 nell'ambito degli obiettivi strategici del gruppo. Sono attesi una crescita organica tra il 6% e l'8% e un miglioramento del margine tra i 20 e i 40 punti.