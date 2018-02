LINKEM: FINANZIAMENTO DI 60 MLN DA BEI E CDP

7 febbraio 2018- 11:12

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Linkem e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento a lungo termine per un importo complessivo di 60 milioni di euro, in due tranche. Cassa depositi e prestiti sarà garante di una delle tranche, pari al 50% delle somme. L’investimento è finalizzato al sostegno dell’ultima fase di espansione territoriale dell’operatore di telecomunicazioni leader nel settore dei servizi di accesso internet a banda larga senza fili.Con questo finanziamento, che si aggiunge alla preesistente linea a lungo termine erogata dalle banche di relazione Banco Bpm e Intesa SanPaolo, si legge in una nota, Linkem completa il funding del piano di sviluppo della propria rete infrastrutturale, che già oggi copre circa il 65% del territorio nazionale.L’accordo sul contratto di finanziamento con Bei è stato concluso anche alla luce dei positivi risultati del 2017, che vedono Linkem raggiungere la quota di oltre 500 mila clienti, consolidando la propria posizione di leader del settore dei servizi di accesso internet a banda larga senza fili, superando i 100 milioni di euro di fatturato.