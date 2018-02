LINKEM: FINANZIAMENTO DI 60 MLN DA BEI E CDP (2)

7 febbraio 2018- 11:12

(AdnKronos) - "La conclusione di un accordo con interlocutori rilevanti come la Banca europea per gli investimenti e Cassa depositi e prestiti è un’ulteriore conferma della rilevanza che abbiamo assunto in questi anni nel settore delle telecomunicazioni", ha commentato Davide Rota, amministratore delegato di Linkem fin dalla sua fondazione. "L’operazione evidenzia come Linkem sia un’azienda solida, tecnologicamente all’avanguardia e finanziariamente equilibrata, pronta a cogliere tutte le opportunità di un mercato in forte crescita", ha aggiunto.Massimo Ballerini, in precedenza Cfo dell’azienda e oggi impegnato su operazioni di Sviluppo, ha affermato: "gli importanti investimenti di equity effettuati negli anni dai Soci storici Leucadia e Ramius, accelerati dall’ingresso di Blackrock avvenuto lo scorso anno, e nel tempo integrati in misura crescente da operazioni di finanziamento strutturato, sono gli elementi fondanti della robusta ossatura finanziaria di Linkem, che si presenta coerente con i programmi di crescita dell’azienda", ha concluso.