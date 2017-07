LIRICA: AL TEATRO ANTICO DI TAORMINA LA 'BOHEME' IN UN CAMPO PROFUGHI

3 luglio 2017- 20:12

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Una Boheme ambientata in un campo profughi per denunciare la tragedia del fenomeno migratorio e ribadire il proprio 'no' a barriere, steccati, discriminazioni. E' l'idea del regista e scenografo Enrico Castiglione, che mercoledì e giovedì prossimi al Teatro Antico di Taormina (Messina) inaugurerà la nona edizione del Festival Belliniano. La sua Boheme sarà anche un film live trasmesso in diretta lo stesso 5 luglio in oltre cinquecento sale cinematografiche in tutta Europa. "Ho deciso di ambientare il mio nuovo allestimento de La Boheme, che debutterà al Teatro Antico di Taormina trasmessa in diretta nelle sale cinematografiche di tutta Europa, in un campo profughi - dice -, per dimostrare che anche i profughi e coloro che spesso la nostra società civile emargina vivono dei nostri stessi sentimenti". "Nella nostra vita - spiega il regista - non c’è nulla di peggio di un amore infranto dalla malattia, dalla morte che ti strappa la persona amata senza poter fare nulla. Questo accade ogni giorno, in tutto il mondo, ma in maniera ancora più orribile accade proprio intorno a noi, nel Mediterraneo. La mia regia e la mia scenografia, insieme ai costumi disegnati e realizzati proprio per questo allestimento dalla costumista Sonia Cammarata, vogliono essere una denuncia contro l’immensa tragedia delle centinaia di persone che ogni giorno muoiono nel Mediterraneo alla ricerca di una vita migliore". Si tratta di un vero e proprio film opera, prodotto dalla Pan Dream e dalla Rising Alternative, che sarà trasmesso in diretta mondovisione in oltre 500 sale cinematografiche in tutta Europa in più di 35 Paesi e in differita subito dopo negli Stati Uniti e in Asia. Enrico Castiglione realizzerà il film in diretta avvalendosi di 12 camere, per la prima volta a Taormina in 4K, utilizzando i più moderni mezzi di ripresa cinematografica, tra cui anche i droni.