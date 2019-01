18 gennaio 2019- 21:38 Lirica: cinque anni senza Abbado, la Scala lo ricorda con 'La Cenerentola'

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Il Teatro alla Scala ricorda il Claudio Abbado, direttore musicale del teatro Scaligero dal 1968 al 1986, scomparso il 20 gennaio 2014 riproponendo uno dei titoli fondamentali del suo repertorio: La Cenerentola di Rossini nello spettacolo di Jean-Pierre Ponnelle. Opera diretta dallo stesso Abbado il 19 aprile 1973. Alla Scala, Abbado ha diretto un repertorio sterminato, da Rossini a Nono, da Verdi a Schoenberg. Ha realizzato festival dedicati a Musorgskij, a Stravinskij, a Berg, in cui si eseguiva tutta la musica di quegli autori e si facevano convegni internazionali di cui rimanevano gli atti, ad arricchire la riflessione. Insieme a Maurizio Pollini ha portato la musica in città, nelle scuole, sui posti di lavoro. Alla Scala ha aperto cicli speciali per giovani e anziani, che ancora sono rimasti nell’offerta del Teatro. Sempre attento agli sviluppi del teatro musicale, ha lavorato con i registi più importanti e innovativi, offrendo spettacoli rivelatori che sfidavano i canoni tradizionali: fondamentali le collaborazioni con Giorgio Strehler, Yurij Ljubimov, Luca Ronconi. Impossibile ricordare tutti i cantanti che hanno lavorato con lui alla Scala.