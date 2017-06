LIRICA: FILARMONICA SCALA, 10 CONCERTI IN SOLCO TRADIZIONE IN STAGIONE 2017-2018 (2)

12 giugno 2017- 18:02

(AdnKronos) - Nel cartellone trovano spazio i grandi compositori russi: Cajkovskij, con le sinfonie Seconda, Quarta, Quinta e Sesta, Stravinskij, con Petruška, e Šostakovic, con la Suite da Lady Macbeth, affidati alle bacchette di Chailly, Gergiev e Temirkanov. Al centro compaiono cardini del repertorio sinfonico quali la Quarta di Bruckner, con Gatti, la Terza e la Settima di Beethoven, rispettivamente con Harding e Currentzis. A Gatti è affidata Nobilissima visione di Hindemith, la Seconda di Brahms a Chung.È ancora Brahms a spiccare nel repertorio solistico, con il Concerto per violino (Kavakos) e con il Secondo per pianoforte (Freire), quest’ultimo all’interno di un percorso di ascolto che presenta anche il Concerto di Grieg (Grosvenor), quello di Schumann (Trifonov) e il Terzo concerto di Rachmaninov (Cho). Attenzione anche alla musica del Novecento: dalla Passacaglia di Webern al Pelleas und Melisande di Schönberg con Luisi, programma in cui compare una selezione di rari Lieder di Schubert per voce e orchestra interpretati da Luca Pisaroni, fino alla Sinfonia di Berio e alle Danze da West Side Story di Bernstein con Axelrod. Per le tournée internazionali nella stagione 2017-2018 sono diciassette i concerti delle due tournée guidate da Riccardo Chailly in programma tra agosto e settembre 2017 e a maggio 2018. Sono ospiti tre musicisti d’eccezione: i violinisti Leonidas Kavakos, David Garrett e Julian Rachlin, quest’ultimo alla viola. La tournée si apre con il debutto a Lucerna (24 agosto, Festival) e ai Proms di Londra (25 agosto – solista Kavakos). Seguono due concerti a Edimburgo, Berlino, Bucarest, Friburgo e Lugano.