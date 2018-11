30 novembre 2018- 13:09 Lirica: Livermore, nell'Attila non ci sarà il crollo di nessun ponte

Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Non ci sarà il crollo di nessun ponte sulla scena dell'Attila, l'opera che andrà in scena per la Prima della Scala il prossimo 7 dicembre per inaugurare la stagione 2018/2019. Lo ha chiarito il regista, Davide Livermore, in conferenza stampa. Ci sarà un ponte sì, "che metterà in relazione due luoghi lontani, ma non crollerà perché il focus sarebbe stato sul regista che 'provoca' e noi abbiamo rispetto per le anime dei morti, lo abbiamo già visto nella nostra contemporaneità con dolore enorme", ha detto Livermore. "Il motivo per cui avevamo pensato al crollo è per il momento del confronto politico tra Ezio e Attila, a rappresentare il momento dello sfascio etico di un Paese. Questo non si vedrà. Ci sarà un allontanamento di due parti, non mi interessa fare grandi effetti teatrali a discapito della sensibilità delle persone", ha aggiunto.