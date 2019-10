12 ottobre 2019- 14:07 Lirica: 'Parsifal' firmato Vick e Wellber apre Stagione 2020 Massimo Palermo

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Dieci titoli di opera, tre produzioni di balletto, 14 concerti, a cui si aggiunge il doppio concerto di Capodanno, produzioni internazionali e anche una tournée in Giappone. C'è tutto questo nella Stagione 2020 del Teatro Massimo di Palermo, presentata oggi alla stampa dal sovrintendente del Teatro Francesco Giambrone, dal presidente della Fondazione e sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dal direttore musicale del teatro Omer Meir Wellber e dall'assessore regionale allo Spettacolo Manlio Messina. Si inizia il 26 gennaio con 'Parsifal' nel nuovo allestimento firmato dal regista Graham Vick che torna a Palermo ancora con Wagner. Sul podio salirà il nuovo direttore musicale del Teatro Omer Meir Wellber. Sette, su tredici titoli, i nuovi allestimenti: il Nabucco (dal 13 al 21 marzo) con la regia di Andrea Cigni e la direzione di Andrea Battistoni è realizzato in coproduzione con il Teatro Regio di Torino e vedrà protagonisti il baritono Amartuvshin Enkhbat e il soprano Saioa Hernandez; Il Pirata di Vincenzo Bellini (dal 3 al 9 giugno) con la regia di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi e un cast internazionale in cui spiccano il soprano Angela Meade e il tenore Celso Albelo.