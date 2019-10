12 ottobre 2019- 14:07 Lirica: 'Parsifal' firmato Vick e Wellber apre Stagione 2020 Massimo Palermo (3)

(AdnKronos) - La stagione di concerti avrà come artista in residenza la violinista Midori che sarà protagonista di due dei nove concerti dedicati a Beethoven nel 250° anniversario della sua nascita. Nel corso di sette serate saranno eseguite tutte le sinfonie del compositore tedesco, mentre il 2 e il 4 novembre il pianista Paul Lewis affronterà i cinque concerti per pianoforte e orchestra. Il 15 novembre sarà la data dell'attesissimo ritorno al Massimo del mezzosoprano Anna Caterina Antonacci e il 17 febbraio Rinaldo Alessandrini, tra i più affermati interpreti del repertorio barocco, salirà sul podio per dirigere l'Orchestra nazionale barocca dei Conservatori per un programma in collaborazione con il Conservatorio di Palermo. Il 20 aprile invece il concerto 'Sicily All Stars' sarà in collaborazione con un'altra importante realtà palermitana, il Brass Group con l'Orchestra Jazz siciliana.