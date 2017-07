LIRICA: QUATTRO MUSICISTI DEL MASSIMO AL GRANDE CONCERTO DI TEHERAN DIRETTO DA MUTI (2)

5 luglio 2017- 12:51

(AdnKronos) - "E' una grande soddisfazione essere chiamati a far parte di questo progetto che ha un profondo valore artistico e simbolico" afferma il sovrintendente del Teatro Massimo, Francesco Giambrone. "Il Teatro Massimo ambasciatore di grande musica ma anche partecipe di un progetto che propone una cultura di pace, di dialogo, di uguaglianza, di speranza - aggiunge Leoluca Orlando, sindaco e presidente della Fondazione Teatro Massimo - Ambasciatore di una città dove io dico che non ci sono migranti perché chiunque arrivi, da qualsiasi terra, appena mette piede a Palermo diventa palermitano".Ieri la prima prova a Teheran, nella principale sala da concerti della città da 2800 posti. Per i quattro musicisti, la grande soddisfazione di essere stati scelti tutti come prime parti. "Un complesso artistico imponente – racconta Andrea Mastini, primo corno - composto da 150 elementi, tra professori d’orchestra e coro, e un programma tutto verdiano con le due overture de 'I Vespri siciliani' e 'La forza del destino', grandi arie d’opera". "Speriamo possa essere la prima collaborazione di una lunga serie con Muti, sarebbe splendido averlo a Palermo" aggiunge Gigi Di Stefano, primo dei secondi violini.