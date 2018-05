7 maggio 2018- 18:39 Lirica: sindaco Verona, possibili collaborazioni tra Arena e Scala Milano

Verona, 7 mag. (AdnKronos) - Visita in Arena per il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano Alexander Pereira che, nel pomeriggio, è stato accompagnato nell’anfiteatro scaligero dal sindaco Federico Sboarina e dal sovrintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia. Con loro anche il direttore operativo di Fondazione Arena Gianfranco De Cesaris e il vicepresidente vicario del Gruppo Cattolica Assicurazioni Aldo Poli.La visita del Sovrintendente Pereira in Arena, dove attualmente è allestita una scenografia dell’opera Nabucco che rappresenta proprio il Teatro alla Scala, è stata anticipata da un incontro privato in Municipio.“È un piacere avere a Verona il sovrintendente del Teatro alla Scala che, come l’Arena, rappresenta un tempio della lirica e un’eccellenza mondiale – ha detto il sindaco Sboarina -. Questa visita è stata anche un’occasione costruttiva per un primo scambio di idee, al fine di valutare possibili collaborazioni future tra i due teatri”. “Con Alexander Pereira – ha aggiunto Gasdia – ho collaborato molto durate la mia carriera quando lui era sovrintendente a Zurigo. Certamente la sua presenza a Verona è motivo di riflessione in vista di progetti futuri”.