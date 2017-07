LIRICA: UBI BANCA FONDATORE SOSTENITORE DEL TEATRO ALLA SCALA

3 luglio 2017- 11:16

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - Il Teatro alla Scala e Ubi Banca annunciano l’ingresso del gruppo bancario nel ristretto novero dei 'Fondatori sostenitori' dell’istituzione culturale milanese. L'accordo si è perfezionato dopo la cooptazione da parte dell’assemblea della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, presieduta dal presidente e sindaco Giuseppe Sala. "La collaborazione con Ubi Banca - sottolinea il sovrintendente Alexander Pereira - prosegue da diversi anni e ha portato alla realizzazione di importanti progetti con l’Accademia Teatro alla Scala. La decisione di diventare fondatore sostenitore è un importante passo ulteriore che conferma la validità dei progetti creati insieme e apre nuove prospettive per lo sviluppo di iniziative future". Victor Massiah, consigliere delegato di Ubi Banca, ricorda come "Abbiamo recentemente scelto di festeggiare i dieci anni dalla fondazione della banca con il Teatro alla Scala e l’Orchestra dell’Accademia diretta da Manfred Honeck. Un'esperienza che ci ha fatto constatare in maniera diretta il livello di eccellenza professionale e artistica che questa istituzione culturale raggiunge, ma anche di sperimentare il prestigio cui si accede realizzando progetti in comune".Il gruppo Ubi Banca ad aprile ha organizzato la tournée per il decennale della banca che ha toccato Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Bari e Ancona. Il rapporto di collaborazione fra il gruppo bancario e l’Accademia Teatro alla Scala nasce nel 2011, quando, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, Ubi Banca volle contribuire alla valorizzazione della tradizione culturale italiana, promuovendo una serie di iniziative artistiche volte al sostegno dei giovani allievi dell’Accademia.