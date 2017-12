LITE E COLTELLATA AL PETTO: MUORE GIOVANE A PIACENZA

30 dicembre 2017- 13:32

Piacenza, 30 dic. (AdnKronos) - Un giovane è stato ucciso con una coltellata al petto nella notte del 29 dicembre davanti a un bar nei pressi del centro storico di Piacenza. Il delitto è avvenuto all’esterno di un locale situato all’angolo fra via Quattro Novembre e via Nasolini, attorno alla mezzanotte. La vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trovata all’esterno dell’esercizio con amici e sarebbe rimasta coinvolta in una lite, poi degenerata. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura di Piacenza. Le indagini sono ancora in corso, a coordinarle il pm Emilio Pisante della Procura della Repubblica di Piacenza. L’aggressore, dai primi accertamenti, è una persona già nota alle autorità, fermata dagli inquirenti poiché gravemente indiziata di omicidio.