LITIGA COL FIDANZATO E SI GETTA IN MARE: 30ENNE DISPERSA AD ALBENGA

1 gennaio 2018- 15:15

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - Sono in corso le ricerche della ragazza di 30 anni dispersa in mare da ieri sera ad Albenga, in provincia di Savona. La giovane, secondo quanto ricostruito finora, dopo una lite con il fidanzato mentre si trovavano in una discoteca sulla spiaggia, si sarebbe gettata in mare. Lanciato l'allarme al numero unico di emergenza sono scattate le ricerche della Capitaneria di Porto di Savona finora senza esito.