16 febbraio 2019- 19:59 Litiga con la moglie e si uccide

Padova, 16 feb. (AdnKronos) - Un uomo si è suicidato, sparandosi un colpo alla testa, dopo un litigio con la moglie. E' accaduto questa mattina a San Michele delle Badesse, frazione del comune di Borgoricco in provincia di Padova. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo di 47 anni si sarebbe tolto la vita dopo che la moglie in seguito a una lite violenta è andata via di casa portando con sé il figlio dai vicini. A scoprire il corpo del 47enne è stato un vicino.