LODI: CAPOTRENO AGGREDITO SI ERA INVENTATO TUTTO, ERO ESASPERATO

27 luglio 2017- 14:37

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Messo alle strette davanti all'evidenza delle immagini registrate dalle telecamere della stazione, ha confessato di essersi inventato tutto il capotreno che lo scorso 19 luglio aveva denunciato di essere stato aggredito e accoltellato a una mano da un immigrato, a bordo di un treno. Alla base del gesto, riferiscono gli investigatori, l'esasperazione per i continui scontri con i viaggiatori trovati sprovvisti di biglietto e, in particolare, una violenta lite avvenuta il giorno precedente proprio con il ragazzo di origine ghanese indicato come l'aggressore, che lo aveva minacciato di morte.(segue)