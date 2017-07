LODI: CAPOTRENO AGGREDITO SI ERA INVENTATO TUTTO, ERO ESASPERATO (3)

27 luglio 2017- 17:06

(AdnKronos) - Di fronte agli investigatori, l'uomo ha provato a confermare la sua versione, ma messo di fronte all'evidenza, alla fine, è crollato: "Ha ammesso di essersi inventato tutto perché era esasperato dai continui scontri con i passeggeri senza biglietto". E non solo: "Ha anche rivelato di conoscere personalmente il giovane accusato perché viaggiava abitualmente su quella tratta e non aveva mai con sé il biglietto". Il giorno prima del fatto, "all'ennesimo scontro, quel giovane lo aveva aggredito verbalmente intimandogli di non infastidirlo più, lo aveva insultato e minacciato di morte". Mentre il treno entrava in stazione, "si è appartato nello spazio tra una carrozza e l'altra, dove ci sono il bagno e il portellone di uscita; ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico con una lama lunga circa 12 centimetri, molto appuntita; quindi ha sferrato il colpo", trapassando la mano tra il pollice e l'indice: "Ha detto di essere esasperato, non ne poteva più di quella situazione". Per il capotreno è scattata una denuncia per calunnia.