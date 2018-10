14 ottobre 2018- 11:37 Lodi: Fedeli, mobilitazione nazionale contro deriva razzista

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - “Separare bambini da altri bambini, farlo addirittura all’interno del contesto scolastico, è una violazione dei diritti di tutti i minori coinvolti. Di fronte alla vergognosa decisione della sindaca di Lodi di ordinare la separazione dei bambini delle scuole al momento del pasto -da una parte quelli che posso pagare la mensa, dall’altra quelli di origine straniera non in regola con i pagamenti- ieri avevo lanciato ai cittadini di Lodi un appello a ribellarsi. Ritengo tuttavia che se in Italia viene così vergognosamente violato l’articolo 3 della Costituzione che riconosce a tutti pari dignità sociale senza distinzione di razza e condizioni personali e sociali sono tutti i cittadini italiani a doversi sentire chiamati in causa". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la senatrice del Pd Valeria Fedeli."Nel contrastare questa insopportabile deriva razzista, Lodi -aggiunge- non può essere lasciata sola. Serve una mobilitazione nazionale di tutte le cittadine e i cittadini, le forze politiche, sociali, culturali, che si rifiutano di voltarsi dall’altra parte e che vogliono un’Italia più forte dell’odio e della paura e di chi se la prende anche con i bambini”.