LODI: LAVORI IMPIANTO STOCCAGGIO GAS, SIGLATO PROTOCOLLO LEGALITà

8 giugno 2017- 18:17

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi a Lodi, il protocollo di legalità tra Ital Gas Storage e prefettura di Lodi, con l’obiettivo di prevenire eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti di lavoro e nei servizi e forniture previsti per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio gas che sorgerà a Cornegliano Laudense. Si tratta del primo caso in Italia di una collaborazione volontaria tra un soggetto privato e uno pubblico che condividono il massimo impegno per la tutela della legalità durante tutte le fasi di realizzazione di un’opera infrastrutturale.Il sito, per il quale sono stati raccolti finanziamenti da investitori nazionali ed internazionali per oltre un miliardo di euro, sarà attivo a partire dalla stagione invernale 2018-2019: "Il protocollo di legalità che abbiamo firmato oggi con il prefetto di Lodi è un importante traguardo per il nostro progetto, anche molto apprezzato dai nostri investitori nazionali ed internazionali - spiega il presidente di Ital Gas Storage, Alberto Bitetto -. Ci auguriamo che possa diventare un modello di collaborazione tra operatori privati e istituzioni pubbliche per la difesa della legalità nella realizzazione di altre opere infrastrutturali nel nostro Paese". Il protocollo, di cui "siamo molto orgogliosi - aggiunge - è il risultato concreto della nostra volontà di assicurare che la realizzazione dell’impianto avvenga non solo in totale sicurezza, bensì in modo assolutamente legale e trasparente". Per questo "ringraziamo la prefettura di Lodi, la cui preziosa lungimiranza e collaborazione hanno reso possibile raggiungere questo obiettivo a noi particolarmente caro, avendo sempre dedicato la più grande attenzione ad ogni aspetto relativo alla costruzione dell’impianto di Cornegliano Laudense".