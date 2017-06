LODI: LAVORI IMPIANTO STOCCAGGIO GAS, SIGLATO PROTOCOLLO LEGALITà (2)

8 giugno 2017- 18:17

(AdnKronos) - "Oggi - sottolinea il prefetto di Lodi Patrizia Palmisani - perseguiamo un obiettivo molto importante perché l’esperienza dei protocolli di legalità ha dimostrato quanto essi rappresentino uno strumento fondamentale per le attività di prevenzione antimafia perché rafforzano la rete di monitoraggio ed estendono i controlli ad opere, servizi e prestazioni di forniture che, altrimenti, rimarrebbero esclusi dalle forme di cautela previste dalla normativa vigente". Inoltre, "viene rafforzato il rapporto di collaborazione pubblico-privato che deve tendere sempre di più a realizzare la cosiddetta 'sicurezza partecipata' e a tal proposito desidero anche io ringraziare la società Ital Gas Storage che, pur essendo un operatore privato e quindi non soggetto alle procedure di gara pubbliche e alla normativa antimafia, ha inteso sottoporsi volontariamente a pregnanti verifiche antimafia che ci consentono di ridurre i rischi di infiltrazioni criminali e le possibili interferenze della criminalità organizzata nella realizzazione dell’impianto di Cornegliano Laudense che, per dimensioni e volumi di investimento, rappresenta una delle più importanti realtà economiche e strategiche del nostro Paese".