LODI: LAVORI IMPIANTO STOCCAGGIO GAS, SIGLATO PROTOCOLLO LEGALITà (3)

8 giugno 2017- 18:17

(AdnKronos) - Alla cerimonia, oltre al prefetto di Lodi e al presidente di Ital Gas Storage, hanno partecipato il presidente della Provincia Mauro Soldati, il sindaco di Cornegliano Laudense Matteo Lacchini, il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza e dei vigili del fuoco.L’impegno a sottoscrivere il protocollo di legalità nasce dalla volontà di prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata che, con maggiore frequenza, si riscontrano nei progetti che prevedono contratti per la realizzazione di opere di pubblica utilità, quale l’impianto di stoccaggio di gas in provincia di Lodi. Grazie all’adozione del protocollo, verrà rafforzata la rete di monitoraggio e di controllo nei contratti sottoscritti per le varie forniture e prestazioni di lavoro e servizi, andando ad applicare, oltre alle verifiche normalmente previste dalla normativa, anche altre aggiuntive specificatamente richieste dai controlli antimafia, dando quindi un forte e concreto impulso all’attività di prevenzione e riduzione dei rischi di infiltrazioni criminali, o altre forme di illegalità.