22 gennaio 2019- 21:04 Lodi: vertice in prefettura, possibili sgomberi in immobili Aler

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - A Lodi tre immobili Aler potrebbero essere sgomberati nel giro di due mesi, entro la fine di marzo. E' quanto è emerso dal vertice in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a cui ha preso parte l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. La riunione aveva per oggetto le occupazioni abusive denunciate dall'Aler Pavia-Lodi in tre diversi immobili. Al prefetto di Lodi Patrizia Palmisani, l'assessore De Corato ha suggerito di "intervenire nell'immediatezza dall'occupazione, massimo entro 48 ore, attraverso l'utilizzo di agenti della polizia locale e delle forze dell'ordine, anche creando una task force. L'intervento immediato eviterebbe sgomberi e soluzioni che nel tempo potrebbero comportare problemi ancora più complessi".