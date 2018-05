3 maggio 2018- 07:38 Logitech: cresce fatturato a 2,5 mld dollari, utile 208,5 mln

Roma, 3 mag. (AdnKronos/ats) - Logitech, società svizzera specializzata nelle periferiche per computer, ha registrato per l'esercizio 2017/2018, chiuso a fine marzo, un fatturato in aumento del 16% su base annua a 2,57 miliardi di dollari (circa 2,56 milioni di franchi). L'utile netto è progredito da 205,9 milioni a 208,5 milioni. A cambi costanti, il giro d'affari è incrementato del 13%, precisa il gruppo in un comunicato diffuso oggi. A livello operativo, l'ebit raggiunge i 230 milioni di dollari, in crescita dell'8%. Calcolando il solo quarto trimestre, le vendite sono aumentate del 16% a 592,2 milioni di dollari (+9% a cambi costanti) e il risultato operativo è passato da 36,3 milioni di dollari a 39,1 milioni. L'utile netto ha però subito una contrazione di cinque milioni, a 34,4 milioni. "L'anno fiscale 2018 ha generato una crescita a due cifre grazie ai segmenti giochi e Video Collaboration", spiega il ceo Bracken Darrell.