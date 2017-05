LOGOTEL: FAVINI, BELLEZZA CHIAVE DI LETTURA PER RIPROGETTARE QUOTIDIANO

17 maggio 2017- 20:47

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - "La bellezza è un ingrediente che può liberare l’immaginazione e innescare comportamenti positivi nelle persone coinvolte in progetti di trasformazione"; dunque occorre "pensare alla bellezza come chiave di lettura per riprogettare il nostro quotidiano, elaborare nuovi modelli di vita e creare impatti sulle persone". Lo ha detto Cristina Favini, strategist e manager of design della service design company Logotel nel suo intervento 'When people meet beauty' all'evento 'Rethink: Change perspective to promote beauty', organizzato dal Tedx ReggioEmilia lo scorso sabato 13 maggio al centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia."La bellezza - spiega Favini - è un concetto chiave per interpretare il cambiamento perché è un bisogno che muove il fare". Quando "le persone incontrano e sperimentano la bellezza, si crea spiazzamento, si attivano attenzione, ascolto, predisposizione e si libera immaginazione, in sostanza si liberano nuovi comportamenti". E "questo è quello che chiamiamo design del détournement, una ricerca di linguaggi estetici e di senso che devono far parte del progetto, ma anche della creazione di servizi, esperienze, trasformazioni". La bellezza "è un bisogno primario dell’uomo, una vitale necessità, un incontro che cambia le cose". Dunque "diventa importante per le imprese educarsi e educare a questa sensibilità perché se la bellezza deve essere negli occhi di chi guarda, deve certamente essere anche nella mente di chi progetta, sviluppa e realizza".