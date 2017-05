LOGOTEL: FAVINI, BELLEZZA CHIAVE DI LETTURA PER RIPROGETTARE QUOTIDIANO (3)

(AdnKronos) - La bellezza, prosegue Favini, "spiazza, ci sposta improvvisamente in un luogo che non avevamo previsto. Un luogo sconosciuto ma familiare. Allarga il nostro concetto di ordine. O finalmente ce ne suggerisce uno. La bellezza cioè, è la vera 'realtà aumentata'". "L’espressione della bellezza - conclude - passa da noi, dal nostro fare, dal nostro interpretare, dal nostro trasformare e trasformarci. E' difficile, non sempre ci riusciamo, ma c’è un impegno costante a sperimentare nuovi linguaggi per creare esperienze significative per le persone". In Logotel "cerchiamo di attivare progetti che abbiano anche la bellezza tra le componenti del progetto: ad esempio, progettare la bellezza di spazi collaborativi per migliorare il nostro modo di lavorare, oppure progettare incontri inaspettati ad esempio portare manager, persone e famiglie in un museo di arte moderna per una immersione culturale inattesa e studiata appositamente per loro, o ancora quando progettiamo un servizio o un percorso formativo".