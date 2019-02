26 febbraio 2019- 19:31 Lombardia: 2,7 mln per eventi sportivi sul territorio in triennio 2019/2021 (2)

(AdnKronos) - I soggetti destinatari sono: federazioni sportive nazionali e comitati regionali; discipline sportive associate; enti di promozione sportiva; associazioni benemerite riconosciute dal Coni; associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Coni o affiliate a federazioni sportive nazionali; discipline sportive associate o enti di promozione sportiva; comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; altri soggetti aventi nel proprio statuto o atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative; enti locali, anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.Il bando sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale Regione Lombardia nel mese di aprile e le domande dovranno pervenire prima dello svolgimento degli eventi interessati, ad eccezione del primo trimestre. Tra i criteri stabiliti per la ripartizione delle risorse stanziate ci sono: la rilevanza, la storicità e la sostenibilità della manifestazione. Saranno tenute in considerazione anche le manifestazioni che prevedono la partecipazione di squadre femminili e quelle che si svolgono in aree territoriali svantaggiate (zone montane o colpite da calamità naturali).