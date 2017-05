LOMBARDIA: 59 ALUNNI DEL CARDUCCI DI SAN VITTORE OLONA IN VISITA A PIRELLONE

15 maggio 2017- 14:23

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Oggi 59 alunni delle classi seconda A - B e C della scuola media Carducci di San Vittore Olona (Mi) sono stati ospiti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per una visita didattica. Ad accogliere gli studenti, Carolina Toia, consigliera del loro territorio (nella foto 1 allegata con i docenti).Le ragazze e i ragazzi, accompagnati dai docenti Francesca Paladini, Marta Malgrati, Serena Lazzaro, Chiara Guglielmi, Utilia Colucci, Adolfo Giusto e Luigi Trotta, sono stati ricevuti in Aula consiliare, dove hanno preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e dove sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla stesura e l’approvazione delle leggi, con particolare attenzione agli interventi regionali per la situazione ambientale del fiume Olona.I ragazzi hanno sperimentato le modalità di voto elettronico in dotazione all’Aula, discutendo e approvando alcune loro proposte. Quindi una visita al Belvedere del 31esimo piano di Palazzo Pirelli, da dove i giovani ospiti, grazie anche a una splendida giornata di sole, hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia. Ad accompagnare gli studenti anche il sindaco, Marilena Vercesi, e il vice sindaco, Marco Zerboni.