28 dicembre 2018- 13:01 Lombardia: 750 mln per la ricerca con piano strategico triennale (2)

(AdnKronos) - La crescita dell'innovazione, nonostante il calo degli investimenti in venture capital e private equity, è confermata dai dati sulla startup che, in base a dati del ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, continuano a crescere nel 2018, segno di un mercato ancora non saturo. Si conferma la leadership di Regione Lombardia, e in particolare di Milano (1669 startup al terzo trimestre 2018), a livello italiano. "La ricerca e l'innovazione -spiega il vicepresidente Sala- non devono servire solo a stimolare la crescita e l'economia, ma possono e devono essere importanti strumenti per rispondere in maniera concreta e misurabile alle sfide globali, in cui i megatrend influenzano i bisogni delle persone"."La spinta verso l'innovazione -aggiunge il vicepresidente- non può limitarsi solo all'individuazione dei fronti di ricerca e sviluppo su cui investire, ma deve anche e soprattutto aiutare Regione Lombardia a introdurre nuovi metodi e sistemi per far crescere il vigore e l'efficienza nelle proprie scelte di governo. Il programma strategico triennale è pensato per introdurre questa prospettiva e renderla organica nella formulazione delle politiche di sviluppo innovative e integrate (in tutti i settori chiave) per la crescita Regionale. Ricerca e Innovazione devono diventare leve trasversali".