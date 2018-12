28 dicembre 2018- 13:01 Lombardia: 750 mln per la ricerca con piano strategico triennale (3)

(AdnKronos) - Sono cinque le grandi aree di sviluppo individuate dal piano: trasferimento tecnologico; sviluppo del capitale umano; utilizzo tecnologie internet of things (IoT) e information communication technology (Ict) di frontiera per trasformare la Lombardia in un territorio 'smart'; medicina personalizzata; agricoltura e filiera agro-alimentare avanzate. Dopo l'approvazione in Giunta, la proposta di piano strategico passa all'esame del Consiglio regionale.