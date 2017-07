LOMBARDIA: ACCORDO MARONI-ORLANDO SU PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI

27 luglio 2017- 17:19

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il presidente della Corte d'appello di Milano Marina Tavassi e il procuratore generale della Repubblica Roberto Alfonso hanno siglato oggi un protocollo d'intesa per la temporanea assegnazione di personale amministrativo della Regione Lombardia a sostegno dell'attività degli uffici giudiziari del distretto. E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Lombardia.L'accordo, si legge nella nota, nasce, da un lato, dalla considerazione del carattere particolare del territorio della Regione, a forte connotazione imprenditoriale e commerciale, con evidenti ripercussioni in termini di investimenti, sviluppo economico e competitività dello stesso; dall'altro, dal fatto che la maggiore efficienza dello svolgimento dell'attività degli uffici giudiziari del territorio è indispensabile per garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare ad imprese e cittadini.