LOMBARDIA: ACCORDO MARONI-ORLANDO SU PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI (2)

27 luglio 2017- 17:19

(AdnKronos) - La Regione Lombardia, con la stipula di oggi, intende così fornire il proprio contributo per favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale nel proprio territorio, collaborando a una significativa definizione dei procedimenti pendenti e alla creazione di un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando e incentivando investimenti e nuovi posti di lavoro. Il personale temporaneamente assegnato agli uffici giudiziari, anche a tempo parziale, individuato dalla Regione con avviso interno, sarà destinato alla realizzazione di progetti, redatti dagli uffici interessati e coordinati dalla Corte d'Appello o dalla Procura, orientati alla riduzione dell'arretrato in materia civile e penale, alle attività connesse al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale e a quelle di front office diretta all'utenza. Il personale non potrà però svolgere attività di assistenza al magistrato e all'udienza. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale saranno assicurati dagli uffici giudiziari stessi. Il periodo di assegnazione e' di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza per un periodo non eccedente la durata massima della convenzione, fissata in 18 mesi.