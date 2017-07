LOMBARDIA: ACCORDO MARONI-ORLANDO SU PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI (3)

27 luglio 2017- 17:19

(AdnKronos) - "Abbiamo aderito a questa richiesta di mettere a disposizione il personale, pur non avendone in eccesso all'interno dei nostri uffici, perché riteniamo utile collaborare con tutte le istituzioni, in modo particolare, in questo caso, con la Corte d'Appello di Milano - spiega Maroni -. Tempi più rapidi per la giustizia significa maggiore attrattività degli investimenti, anche in Lombardia. Faremo volentieri un sacrificio, pur di raggiungere questo risultato".Il guardasigilli Andrea Orlando, nel ringraziare la Regione Lombardia che ha "voluto investire sulla dinamicità e sulla funzionalità degli uffici giudiziari comprendendo come questi siano un tutt'uno con la competitività di una regione", ha sottolineato che tale contributo sarà una vera e propria "boccata d'ossigeno per gli uffici, in attesa dell'immissione in ruolo di cancellieri che arriverà con la fine di quest'anno". Il ministro ha poi ringraziato anche gli uffici che "hanno saputo far fronte all'emergenza organico in tutti questi anni e che nonostante le scoperture record hanno ottenuto comunque risultati importantissimi. Penso ad esempio al tribunale di Busto Arsizio che, con una scopertura di organico del 45%, si è collocato nella classifica medio alta delle performance degli uffici giudiziari".