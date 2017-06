LOMBARDIA: AL PIRELLONE UN SEMINARIO SUI BENI CONFISCATI (2)

14 giugno 2017- 19:29

(AdnKronos) - Nel corso del seminario è stato presentato l’accordo di collaborazione siglato lo scorso 29 marzo tra Regione Lombardia e Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, che prevede tra l'altro la costruzione di un catasto georeferenziato di tutti i beni, che verranno costantemente mappati e messi a disposizione, anche attraverso bandi e manifestazioni di interesse, del mondo delle associazioni e del volontariato. In pratica una vera e propria mappatura ufficiale consultabile su internet, nella quale è possibile reperire indicazioni tecniche e strutturali, grazie a un 'identikit' preciso di ogni singola struttura. La realizzazione di questo catasto permette inoltre di aggiornare la situazione ogni volta che un nuovo bene viene strappato alla criminalità: "Il protocollo - sottolinea Cattaneo - è la dimostrazione concreta della grande attenzione e sensibilità di Regione Lombardia su questi temi".Del resto, "il riutilizzo dei beni confiscati non è una semplice pratica burocratica, ma una presa di coscienza del fatto che si riporta legalità dove prima non c’era, un elemento di cui andare orgogliosi. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti, consapevoli che non si tratta solo di occupare degli spazi lasciati liberi, ma di farli diventare una bandiera della vittoria dello Stato sulla mafia e di dare a questi luoghi un’anima e contenuti ben definiti” ha aggiunto il Presidente della Commissione Gianantonio Girelli, che ha ricordato anche il recente festival delle idee che ha raccolto proposte innovative da parte di cittadini, associazioni e scuole per il riutilizzo dei beni".