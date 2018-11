23 novembre 2018- 15:09 Lombardia: al Salone del Giocattolo campagna informativa 'salva bebè'

Milano, 23 nov. (AdnKronos) - Al Salone internazionale del Giocattolo ospitato da Fiera Milano, Regione Lombardia sensibilizzerà le famiglie sulla sicurezza dei bambini in auto con uno stand. "Da oggi fino a domenica sfrutteremo questo evento per informare i cittadini sulla nuova normativa 'salva bebè' e sui dispositivi anti abbandono", ha spiegato Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia. Prima firmataria della proposta di legge nel maggio scorso era stata Giorgia Meloni, che oggi ha fatto visita all'iniziativa. Quella entrata in vigore, sulla scia delle numerosi morti di bambini dimenticati in auto, "è la prima legge al mondo sul tema", ha sottolineato la presidente di Fdi, e obbliga le famiglie ad installare dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli.La campagna informativa della Regione si chiama 'Non dimenticarmi' e prepara le famiglie a una piccola rivoluzione: la nuova legge prevede che i dispositivi siano installati entro il 1 luglio del 2019. "Lo Stato si è dotato di uno strumento normativo molto utile per cui, da parte nostra, c'è la massima volontà di farlo conoscere a tutti i soggetti interessati per dare maggiore protezione ai bimbi in auto", ha aggiunto De Corato.In generale, per la sicurezza stradale, l'assessore si augura di poter stanziare "almeno 5 milioni" nel 2019, una parte dei quali da utilizzare per la campagna salva bebè. Per quanto riguarda le politiche di sostegno alle famiglie, la Lombardia sul bonus bebè "non tornerà indietro, siamo stati antesignani dei contributi per le nascite e non risparmieremo su questo".