LOMBARDIA: AL VIA BANDO DA 5 MLN PER VALORIZZARE POTENZIALITà TERRITORI

13 luglio 2017- 16:10

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Patrimonio culturale immateriale; itinerari e cammini culturali; arte contemporanea; patrimonio archeologico. Sono queste le aree di grandi 'attrattori' e la conseguente capacità di 'fare rete' per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi inserite nel bando presentato oggi dagli assessori regionali alle Culture, Identità e Autonomie Cristina Cappellini e allo Sviluppo economico Mauro Parolini.L'illustrazione dei dettagli è stata al centro della conferenza stampa che per la prima volta si è tenuta in contemporanea a Cremona e a Brescia e ha collegato in diretta streaming tutte le sedi degli Uffici Territoriali della Regione Lombardia: "Il bando presentato oggi agli operatori - spiega Cappellini - è un'importante misura sperimentale che ha come obiettivo principale la valorizzazione dei nostri territori a livello culturale e turistico, favorendo una maggiore integrazione tra i due ambiti, con particolare riguardo alle imprese". Questo "ci permette di iniziare ad attuare le previsioni contenute nella nuova legge regionale di riordino della cultura, la legge n. 25 del 2016, approvata nello scorso autunno, in particolare per ciò che riguarda la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale attraverso i piani integrati della cultura, strumento che richiede una forte collaborazione tra più enti diversi e una progettualità condivisa". Realizzare piani integrati di valorizzazione culturale e turistica "significa, infatti, spingere i destinatari dei finanziamenti a fare squadra per incentivare la conoscenza e la fruizione di un patrimonio, di un territorio, di un'area tematica. In questo caso ci riferiamo a imprese culturali e creative, imprese turistiche, enti culturali ed operatori".