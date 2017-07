LOMBARDIA: AL VIA BANDO DA 5 MLN PER VALORIZZARE POTENZIALITà TERRITORI (2)

13 luglio 2017- 16:10

(AdnKronos) - "Il bando, finanziato con fondi europei - aggiunge l'assessore - è stato oggetto di particolare attenzione da parte del commissario europeo all'Istruzione e Cultura Tibor Navracsics durante gli incontri tenutisi in Regione a inizio settimana, tanto che se la sperimentazione, come ci auguriamo, darà buoni frutti, questo strumento potrebbe diventare una best practice a livello europeo"."Dopo la prima sperimentazione di un analogo bando lo scorso anno, limitato ai siti Unesco e al patrimonio lirico - ricorda poi Cappellini - con questa nuova misura abbiamo ampliato l'ambito dei destinatari degli interventi, individuando quali attrattori culturali e turistici il patrimonio archeologico, l'arte contemporanea, gli itinerari e i cammini culturali e il patrimonio immateriale". Inoltre "il budget previsto quest'anno sale a 5 milioni di euro". "Ci auguriamo così - conclude - di poter sostenere molti progetti di qualità su tutto il territorio regionale, nella piena volontà, come abbiamo dimostrato in questi quattro anni di legislatura, di promuovere il più possibile le tante bellezze della Lombardia, ormai Regione leader anche dal punto di vista culturale. Nell'Anno della Cultura in Lombardia che si è appena aperto tutte queste iniziative assumono un significato e un ruolo ancora più importanti".