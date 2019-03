8 marzo 2019- 17:24 Lombardia: al via domenica giornate in castelli, palazzi e borghi medievali

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Prenderà il via dopodomani, domenica 10 marzo, la rassegna delle 'Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura della Lombardia': "Un appuntamento -spiega l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Lara Magoni- che permetterà la valorizzazione di un territorio ricco di bellezze, ma ancora poco conosciuto al grande pubblico. Un'occasione imperdibile per scoprire una Lombardia segreta e inusuale ma carica di fascino e attrattività". Giunta alla sesta edizione, la rassegna, che nell'edizione 2018 ha fatto registrare 22.000 presenze, prevede quest'anno 7 giornate di apertura (domenica 10 marzo, domenica 7 aprile, lunedì 22 aprile, giovedì 25 aprile, mercoledì 1 maggio, domenica 5 maggio e 2 giugno) e ben 19 località coinvolte tra castelli, borghi, rocche e palazzi storici dislocati nella pianura bergamasca, cremasca e milanese.Si tratta di un'area che nel Medioevo rappresentava un'importante zona di confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia e che oggi ha lasciato considerevoli eredità in termini architettonici, con fortificazioni e preziose testimonianze storiche, artistiche e culturali.