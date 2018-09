24 settembre 2018- 16:53 Lombardia: al via Fashion Graduate Italia, protagoniste le scuole di moda

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Quattro giorni intensi di sfilate, talk e workshop per discutere e comunicare le tendenze della moda, un settore cruciale per il tessuto produttivo sia locale che nazionale, in rapidissimo mutamento. E' il programma di 'Fashion Graduate Italia 2018', evento presentato questa mattina al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, a Milano. L'iniziativa, organizzata dalle scuole della piattaforma sistema formativo moda, si svolgerà dal 26 al 29 ottobre prossimi al Base di via Bergognone, nel capoluogo lombardo: "La formazione all'interno del settore moda, tra gli ambiti in cui la nostra regione eccelle -spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana- ha giustamente goduto sia in passato che ora, della massima attenzione e sostegno da parte di questa amministrazione". 'Fashion graduate Italia 2018' "metterà in contatto tutti i soggetti attivi e gli stakeholder del settore -sottolinea- e sarà una straordinaria occasione per i ragazzi per favorire l'incontro con le case di moda, sia italiane che internazionali". Attraverso la formazione di nuovi stilisti, rimarca il governatore, "diamo nuova linfa a questo strategico asset affinché la nostra leadership possa proseguire".Regione Lombardia "crede fermamente in settori trainanti come la Moda e design", sottolinea Lara Magoni, assessore regionale con delega alla Moda. Tant'è che "per la prima volta nelle deleghe assessorili vi è un esplicito riferimento a comparti centrali per l'economia lombarda e nazionale".