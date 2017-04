LOMBARDIA: AL VIA PROGETTO PER SOSTENERE COMMERCIO IN TERRITORIO MONZA

26 aprile 2017- 21:09

Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Un bando per gli operatori commerciali e gli artigiani pronti a investire per la riqualificazione di spazi sfitti, eventi di animazione per rivitalizzare e sostenere il commercio cittadino, il monitoraggio e il matching tra domanda e offerta degli spazi commerciali. Queste le principali attività ed iniziative previste nelle tre linee di 'Tira su la cler! Refresh the shop, refresh the city', progetto del distretto urbano del commercio di Monza, beneficiario del bando di Regione Lombardia Sto@2020-Successful shops in towncenters through traders, owners & arts alliance. L’importo complessivo del progetto, illustrato oggi dall'assessore alle Attività economiche del Comune di Monza, Carlo Abbà, è di 230mila euro con un contributo regionale concesso di 115mila euro. Il Comune di Monza, soggetto capofila e attuatore che pubblicherà il bando ai primi di maggio, realizzerà le diverse attività previste in collaborazione con la Camera di commercio di Monza e Brianza; Apa Confartigianato Milano, Monza e Brianza; Unione artigiani della provincia di Milano, Monza e Brianza; Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Fimaa Milano, Monza & Brianza.