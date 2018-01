LOMBARDIA: ALFIERI (PD), BENE SOSTEGNO BONINO A GORI

16 gennaio 2018- 18:06

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "L'apertura dei radicali della lista +Europa con Emma Bonino verso Gori è molto importante e ci fa piacere". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri, evidenziando che "abbiamo una coalizione ampia che oggi si arricchisce ulteriormente. Come Pd raccogliamo l'invito, ci impegneremo nella raccolta firme per permettergli di partecipare alle regionali e per sostenere la loro proposta di legge al Parlamento, di iniziativa popolare, sugli strumenti di democrazia diretta''.