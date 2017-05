LOMBARDIA: ALFIERI (PD), CHIEDERò PRIMARIE DI COALIZIONE, INTERESSE SU MDP

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - "Lunedì prossimo, 15 maggio, durante la direzione regionale del Pd chiederò il mandato per costruire delle primarie di coalizione. Intanto guardo con interesse a Mdp, nella speranza che si possa valorizzare quel modello lombardo e milanese che negli anni ha già ben funzionato". A dirlo, all'Adnkronos, è Alessandro Alfieri, segretario regionale del Pd lombardo, riferendosi ai possibili scenari in vista delle primarie Pd e delle prossime elezioni regionali che si dovrebbero tenere in Lombardia nel 2018.L'uso del condizionale è d'obbligo, dal momento che più volte il governatore uscente, Roberto Maroni, ha manifestato il desiderio di anticiparle, accorpando le amministrative al referendum consultivo per l'autonomia di Lombardia e Veneto, fissato per il prossimo 22 ottobre. "Quale che sia la data, noi comunque saremo pronti", assicura Alfieri spiegando: "Il programma lo stiamo costruendo apposta in forma modulare e i lavori stanno procedendo velocemente". Recentemente, avverte il segretario del Pd lombardo, "ho riunito tutto il gruppo regionale e i segretari provinciali a Clusone per fare il punto sui progetti che abbiamo portato avanti e quelli ancora da completare: abbiamo diviso in quasi cento aree territoriali la Lombardia e nei prossimi giorni verranno fatti incontri territorio per territorio per confrontarci con le forze sociali, il mondo del volontariato e quello economico" perché "vogliamo un programma che sia il più partecipato possibile".