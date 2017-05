LOMBARDIA: ALFIERI (PD), CHIEDERò PRIMARIE DI COALIZIONE, INTERESSE SU MDP (2)

12 maggio 2017- 19:05

(AdnKronos) - Quanto alla costruzione della coalizione, "lunedì prossimo, il 15 maggio, ci sarà la direzione regionale del Pd e chiederò il mandato per costruire delle primarie di coalizione che potrebbero svolgersi orientativamente nella prima metà di ottobre. Al netto di possibili accelerazioni". In ogni caso, assicura, "noi non abbiamo paura e se si deciderà di anticipare le elezioni, saremmo in grado di presentarci già subito con una candidatura, una squadra e un progetto". Nessuna indiscrezione sui possibili nomi dei candidati: "La nostra classe dirigente ha superato la prova del governo nazionale, oltre che quella dei governi locali". Ciò vuol dire che "rispetto al passato, la nostra classe dirigente è cresciuta, si è rinnovata e ora abbiamo addirittura l'imbarazzo della scelta". Dunque a sfidarsi potrebbero essere il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, anche se il suo ruolo a livello nazionale si è rafforzato dopo la rielezione di Matteo Renzi alla segreteria del Pd e dunque non è escluso che possa decidere di rinunciare alla corsa; ma anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che in tal modo potrebbe uscire dal recinto delle mura cittadine. E lo stesso Alfieri, da alcuni dato per favorito. Lui, però, non si sbottona e anzi rilancia aprendo anche a personalità esterne al Pd: "Profili che rappresentano il mondo di sinistra e il mondo civico possono rappresentare una ricchezza", avverte. Mentre sulla possibilità di coinvolgere una personalità di ampio respiro come l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia o una giovane donna, come la capogruppo di Sinistra x Milano, ex Sel, Anita Pirovano, dice: "Lo auspico. E' per questo che guardiamo con particolare interesse anche all'appuntamento di Mdp". Il riferimento è all'assemblea costituente-conferenza programmatica di Articolo Uno-Mdp che si terrà a Milano dal 19 al 21 maggio. Tra le prime, fondamentali tappe del percorso costituente del movimento fondato da Pierluigi Bersani, Roberto Speranza e Massimo D’Alema.