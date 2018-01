LOMBARDIA: ALFIERI (PD), ELETTORI CENTROSINISTRA GIUDICHERANNO SCELTA LEU

13 gennaio 2018- 16:09

Milano, 13 gen. (AdnKronos) - "La decisione di LeU di porsi in alternativa al centrosinistra è incomprensibile. Saranno gli elettori di centrosinistra a giudicare questa scelta che contraddice il lavoro fatto in Regione e in tante amministrazioni locali". Così il segretario regionale del Pd Lombardia, Alessandro Alfieri."Abbiamo condotto fianco a fianco l'opposizione a Maroni in questi anni e avevamo iniziato a scrivere insieme un programma per le regionali", aggiunge Alfieri, a lungo capogruppo del Pd in consiglio regionale."Noi siamo l'unica alternativa alla destra e alla Lega di Salvini, insieme a Gori possiamo finalmente cambiare la Lombardia", conclude.