LOMBARDIA: ALFIERI (PD), GRIMOLDI DICA QUANDO CHIESTA TRATTATIVA AUTONOMIA

30 maggio 2017- 17:31

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - "Sfido il segretario Grimoldi a indicare una sola volta in cui Maroni ha chiesto al governo di aprire la trattativa per portare maggiori competenze in Lombardia. Attendo sereno una risposta, che non arriverà". Così il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri replica al segretario regionale della Lega Paolo Grimoldi, sulle dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos dal segretario metropolitano del Pd Pietro Bussolati sul referendum per l'autonomia della Lombardia.Alfieri spiega che "fummo noi, nel febbraio del 2015, a proporre al Consiglio regionale della Lombardia di formulare una richiesta diretta al governo", ma "tutto il centrodestra ci votò contro". E, aggiunge, "fummo noi, con i nostri sindaci, a portare a Maroni un documento per l'apertura della trattativa con Roma, che lui lasciò cadere nel cestino". E "che dire dei tanti anni di governo della Lega, a Roma come in Lombardia, senza che la trattativa fosse mai aperta? E perché questo mirabolante referendum Maroni non l'ha indetto due anni fa, appena dopo l'approvazione della legge in Consiglio?". Comunque, conclude Alfieri, "evitiamo un dibattito stucchevole; della Lega non ci si può fidare e il federalismo differenziato lo otterremo noi una volta mandato a casa Maroni".